На Урале подростки бросали петарды под ноги мужчине на костылях

В Свердловской области подростки бросали петарды под ноги мужчине на костылях. Хулиганов разыскивает полиция, сообщает Ural Mash .

Инцидент произошел на бульваре Парижской коммуны в Каменске-Уральском. На опубликованных кадрах видно, как трое подростков бросают петарды под ноги мужчине с костылями. Он уворачивается, однако заряды «бахали» меньше чем в метре от его ног.

На замечания школьники лишь смеялись и продолжали бросать петарды под ноги мужчине-инвалиду.

Правоохранительные органы проводят проверку и разыскивают несовершеннолетних.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.