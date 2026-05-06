На улице Свердлова в Подольске готовят к асфальтированию дорожку

Рабочие Подольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) готовят к асфальтированию пешеходную дорожку между домами № 3 и № 5А на улице Свердлова. Как рассказала начальник отдела благоустройства ДРСУ Наталья Мартыненко, протяженность дорожки составит 63 метра.

По краям уже установили бордюрные камни и уложили песок. Завершить обустройство на этом адресе планируют в течение двух недель.

Также ведутся работы между домами № 13 и № 15 на улице Орджоникидзе.

Дорожки обустраивают по программе Московской области «Народные тропы». В этом году в округе планируют проложить 20 протоптанных жителями маршрутов, в том числе на улицах Кирова, Маштакова, Высотной и Гайдара. Перемены также коснутся улицы Революции в микрорайоне Климовск.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.