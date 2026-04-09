На улицах Москвы замечены курьеры с прозрачными термосумками

Курьеров с прозрачными сумками с зеленой окантовкой и крупной надписью «Продукты с чистым составом» можно встретить на улицах Москвы. Внутри видно все: кефир, бананы, печенье, молоко. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе «ВкусВилла».

«Логика простая: если нам нечего скрывать в составах, то и сумку можно сделать прозрачной. Курьер идет по городу, а прохожие видят, что внутри – обычные продукты с понятными ингредиентами», – объяснила менеджер по рекламной кампании Мария Безверхая.

Всего для этой акции выпущено пять сумок.

Потом бренд планирует подарить их покупателям-амбассадорам.

