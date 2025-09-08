На улицах Красноармейска выступил духовой оркестр

4 сентября улица Морозова в Красноармейске наполнилась звуками духовых инструментов — в этот день здесь состоялось выступление Духового оркестра Красноармейского ГДК. По сложившейся доброй традиции послушать мастерское исполнение любимых мелодий собралось множество горожан, сообщила пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.

Уже не один десяток лет бессменный руководитель оркестра Михаил Иванович Плотников радует жителей города своим талантом. Под его чутким руководством коллектив завоевал поистине всенародную любовь, и каждый концерт становится для красноармейцев настоящим праздником, поводом собраться вместе, послушать музыку и даже потанцевать.

Духовой оркестр Красноармейского ГДК — это не только опытные виртуозы, но и молодое поколение музыкантов. Все участники коллектива — настоящие профессионалы, преданные своему делу.

Жители Красноармейска с искренней благодарностью встречали музыкантов аплодисментами, и уже с нетерпением ждут новой встречи под чарующие звуки духовых.

Это выступление стало прекрасным подарком Красноармейску в преддверии Дня города, который будет отмечаться уже в эту субботу, 6 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.