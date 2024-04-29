На Украине завели более 11 тыс дел по факту отклонения от воинской службы

Украинские правоохранительные органы завели 11,3 тыс. уголовных дел по фактам уклонения от призыва на воинскую службу, сообщает ТАСС .

Как рассказали в офисе генерального прокурора Украины, за 2023 год было возбуждено 6 745 уголовных дел. А за первые три месяца 2024 года было открыто 1 526 дел.

Основной причиной стало уклонение от призыва на военную службу и мобилизации.

Также были открыты уголовные дела за уклонение от воинского учета или специальных сборов, за уклонение от призыва на срочную военную службу и военную службу по призыву лиц офицерского состава.