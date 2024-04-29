На Украине завели более 11 тыс дел по факту отклонения от воинской службы
Украинские правоохранительные органы завели 11,3 тыс. уголовных дел по фактам уклонения от призыва на воинскую службу, сообщает ТАСС.
Как рассказали в офисе генерального прокурора Украины, за 2023 год было возбуждено 6 745 уголовных дел. А за первые три месяца 2024 года было открыто 1 526 дел.
Основной причиной стало уклонение от призыва на военную службу и мобилизации.
Также были открыты уголовные дела за уклонение от воинского учета или специальных сборов, за уклонение от призыва на срочную военную службу и военную службу по призыву лиц офицерского состава.