На Украине предложили переписать первый куплет гимна

На сайте кабинета министров Украины появилась петиция о замене строк о смерти и врагах в гимне словами о жизни и мире. Музыку автор предлагает сохранить, сообщает «Царьград» .

Автор петиции предлагает заменить начальные слова «Ще не вмерла Україна» строками о жизни и процветании. Он также хочет переписать строки о готовности пожертвовать собой ради свободы и о гибели врагов. Если петиция соберет 25 тысяч подписей, ее сможет рассмотреть Верховная Рада. Парламент при этом вправе отказать в изменении гимна.

Песне на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого более 160 лет. С 1992 года на официальных мероприятиях исполняли только первый куплет. Его утвердили с небольшими правками 6 марта 2003 года. Конституция Украины 1996 года закрепила музыку гимна, но не его слова.

Политолог Дмитрий Губин со ссылкой на сборник 2020 года сообщил, что за это время подготовили 22 проекта законов и постановлений о гимне. Законом стал лишь один из них. Губин также отметил, что текст песни существует в двух вариантах: один Чубинский написал в 1862 году, другой опубликовали во Львове год спустя без его участия.

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