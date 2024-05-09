На Украине пенсионерку приговорили к 5 годам тюрьмы за посты в «Одноклассниках»

В Закарпатской области Украины осудили 64-летнюю жительницу села Бедевля Тячевского района за посты в соцсети «Одноклассники». Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщает РБК.

По данным издания «Голос Карпат», в суде заявляли, что пенсионерка оправдывала в интернете действия российской армии на Украине. Также женщину обвинили в распространении дезинформации о ходе СВО и призывала к поддержке Российской Федерации.

Пенсионерка не признала свою вину. По ее словам, высказывания были вырваны из контекста.

В суде приняли решение, что публикации женщины наносили ущерб интересам Украины. Ее признали виновной по статье 436 УК («Оправдание агрессии Российской Федерации против Украины»). Женщина будет отбывать пятилетний срок в колонии.