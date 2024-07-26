В Париже объявил забастовку персонал отеля, в котором живет делегация МОК

Сотрудники парижского отеля Hotel du Collectionneur объявили забастовку в день открытия Олимпийских игр-2024. Причиной стало отсутствие роста зарплат в течение 7 последних лет, сообщает РИА Новости .

Как пишет международное агентство Associated Press, именно в Hotel du Collectionneur на время Олимпиады должны были жить представители Международного олимпийского комитета (МОК). За эксклюзивное использование объекта организация заплатила отелю 22 млн евро.

«Переговоры с профсоюзами продолжаются, не влияя на работу нашего отеля. Наши сотрудники по-прежнему мобилизованы и стремятся обеспечить бесперебойную работу», — заявили в руководстве отеля.

Из материала следует, что сотрудники отеля вышли в коридоры с табличками «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Верните нам наши социальные выплаты» и «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады». Всего в забастовке принимают участие несколько десятков человек.

Ранее стало известно, что французская железная дорога «встала» из-за поджогов в день открытия Олимпиады. Поезда в республике ходят с перебоями.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Торжественная церемония открытия Игр стартует в 20:30 по Москве. На Олимпиаде выступят 15 россиян в 5 видах спорта.