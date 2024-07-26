Почти 880 рабочих мест открыли производители медизделий в ОЭЗ «Технополис Москва»

Почти 880 рабочих мест было открыто за время работы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также за этот период производителями было вложено в экономику города более 6,1 млрд рублей.

«Основным стимулом для роста стало повышение уровня локализации производства и активное замещение на рынке импортной продукции, что соответствует задачам, которые поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Большой объем инвестиций направили на строительство новых предприятий. Так, в прошлом году открылись заводы по выпуску абсорбирующего белья, субстанций для дыхательной диагностики, ультразвуковых сканеров и многого другого», — уточнил Ликсутов.

В ОЭЗ «Технополис Москва» функционирует 14 компаний-резидентов, которые занимаются производством высокотехнологичной медицинской техники, в том числе аппаратов УЗИ и ИВЛ, инструментов и другого оборудования.

«Компания „ГемаТех“ запустила новую линию мощностью порядка 13 млн изделий для стомированных больных в год. Также предприятие ведет строительство нового участка по производству гидроколлоидных материалов для локализации компонентной базы готовой продукции. В прошлом году выручка резидентов медицинского сектора составила 10,5 млрд рублей, а за все годы деятельности в ОЭЗ — свыше 23,1 млрд рублей», — добавил министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Помимо этого, предприятие «ТЗМОИ» приступило к серийному выпуску импортозамещающих моделей паровых стерилизаторов с автоматическим управлением, позволяющих снизить риск возможных ошибок персонала лечебных учреждений. Изделия оснастили USB-портами для переноса информации на другие носители. Сейчас предприятие готовит к производству современные паровые стерилизаторы, изготовленные из отечественных материалов.

Выпуск новых моделей к весенне-летнему сезону наладил производитель лечебной обуви «Ортомода». На предприятии разработали новую мужскую коллекцию адаптивной одежды, которую можно приобрести по электронному сертификату на технические средства для инвалидов, а также индивидуальные ортопедические стельки «Фитнес-баланс» для занятий спортом, снижающие нагрузку на суставы и связки.

Сектор производителей медицинской техники ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году пополнился еще тремя резидентами. Как сообщил генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев, в их числе компания «Моторика», которая разместит на площадке «Печатники» производство бионических протезов.

«Сейчас резидент вывел на четвертый этап испытания систему очувствления и купирования фантомных болей для киберпротезов. Данная опция призвана избавить человека от фантомных болей утраченных конечностей и обеспечить ощущение протеза как естественной части организма. Еще один новый резидент, компания „Оксикор“, заканчивает ряд испытаний первого российского оксигенатора — прибора для насыщения крови кислородом», — заключил он.