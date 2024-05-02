На Украине легализовали PornHub для финансирования ВСУ

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Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что канадская инвестиционная компания Ethical Capital Partners, которая является владельцем популярного порносайта PornHub, зарегистрировалась на Украине плательщиком НДС в качестве поставщика электронных услуг.

В декабре 2023 года Киев оштрафовал порнохостинг на 5,5 тыс. долларов за отказ регистрироваться на Украине и платить налоги.

«Компания, которой принадлежит сервис PornHub, в конце концов зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг», — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что по итогам I квартала текущего года на Украине добавились 17 новых налогоплательщиков, которые налоговые обязательства на сумму 32,6 млн долларов. Речь идет о компаниях Apple, Google, Valve corporation и др.

Гетманцев добавил, что сервис для взрослых Onlyfans с начала этого года уплатил в украинский бюджет около 700 тыс. долларов.

Ранее стало известно, что Украина продала имущество и долги бывших подразделений российских финансовых учреждений Сбербанк и ВЭБ.РФ. Киевские власти начали конфисковывать имущество российских компаний с февраля 2022 года.