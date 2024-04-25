Украинские власти продали активы бывших структур Сбербанка и ВЭБ

сегодня в 22:35

Украина продала имущество и долги бывших подразделений российских финансовых учреждений Сбербанк и ВЭБ.РФ, пишет ТАСС со ссылкой на данные правительства страны.

Кабмин Украины через торги реализовал офисные помещения, оборудование, автомобили, а также имущественные права и права требования по кредитным договорам на сумму в 126 миллионов долларов, указано в публикации.

Отмечается, что Киев начал конфисковывать имущество российских компаний с февраля 2022 года.

Бюджет Украины по официальным данным всего получил 656 млн долларов от этой деятельности.