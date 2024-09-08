На УИКах в Сергиевом Посаде оборудованы места для электронного голосования

За ходом голосования на выборах депутатов в окружной Совет продолжают следить депутаты Мособлдумы. Во время проверки на одном из участков в Пересвете Александра Легкова, депутата Московской областной Думы, члена фракции партии «Единая Россия» ознакомили с организацией процесса дистанционного голосования.

На участке оборудовано место с компьютером и доступом в интернет. Это сделано для того, чтобы помочь тем гражданам, которые зарегистрировались для дистанционного голосования, но по каким-то причинам сами не справились с процедурой голосования.

«Члены УИК готовы оказать техническую поддержку. Это здорово. Кстати, здесь же увидел увеличительные лупы, которыми при необходимости могут воспользоваться люди с плохим зрением. Видна реальная забота об избирателях», — отметил депутат.

Напомним, сегодня проходит третий заключительный день выборов. До 20:00 жители могут проголосовать очно на 152 участках, а также при помощи системы ДЭГ.