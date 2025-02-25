На участке ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы улучшили связь

На новом участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), который проходит в обход деревни Малые Вяземы в Одинцовском городском округе Московской области, улучшили качество связи. Участок был открыт для движения в конце 2024 года. Теперь здесь обеспечено стабильное покрытие мобильной связью и доступ к высокоскоростному интернету, сообщила пресс-служба МТС.

Новый четырехполосный участок ЦКАД протяженностью 4,2 км между Можайским и Минским шоссе значительно повысил пропускную способность автомагистрали. Это улучшило транспортное сообщение для 250 тыс. жителей городов Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка и Истра. Время в пути сократилось до 5 минут с прежних двух часов.

Здесь были построены три транспортные развязки: на пересечении с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой. Также были возведены тоннель в районе примыкания к северной части ЦКАД, мост через реку Большая Вяземка и три путепровода: через Можайское шоссе, Ямскую улицу и над железнодорожными путями Смоленского направления.

Для обеспечения качественной связи на участке МТС использовала современное оборудование и оптимизировала частоты на действующих базовых станциях вблизи трассы. Это позволило добиться устойчивого покрытия на новвой обходной дороге. Средняя скорость мобильного интернета составила 44 Мбит/с, а максимальная — 196 Мбит/с.

Технический директор московского региона МТС Владислав Медведев отметил, что в компании стараются максимально эффективно использовать свои ресурсы и обеспечивать бесшовное покрытие, стабильную связь на всех транспортных магистралях Московского региона.