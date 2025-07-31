На центральной площади в Истре начинается новый этап благоустройства

На центральной площади в Истре, прямо перед администрацией начинается новый этап благоустройства. Здесь была парковка. Сейчас сняли асфальт и провели подготовительные работы: привезли плитку и огородили территорию, сообщает «Медиабанк Подмосковья» .

Скоро приступят к реконструкции. К сентябрю работы по благоустройству этой части Торговой площади планируют завершить.

Что будет сделано:

Новая парковка с ограждением от дороги и тротуаром;

Современная система освещения (новые опоры и энергоэффективные лампы);

Посадка деревьев.

Это историческая часть города. Некоторые жители Истры до сих пор называют её площадью Революции, другие предпочитают старинное название — «Большая Торговая площадь».

Благодаря масштабной реконструкции уже изменился облик площадки с фонтаном. Благоустроили и автобусную остановку на площади Урицкого.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.