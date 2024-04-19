На трассе северо-западнее столицы идет снег
В 150 км северо-западнее Москвы начался снегопад
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В 150 км северо-западнее Москвы заметили снег. О нем рассказали очевидцы, проезжающие на трассе M-11 в районе города Вышний Волочек (Тверская область), сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
В своем Telegram-канале синоптик отметил, что зона осадков в твердой фазе перемещается на север.
Ранее МЧС предупредило москвичей о неблагоприятной погоде.
В столице ожидаются ливни с грозами и сильный ветер. Жителей призывают проявить особую осторожность.