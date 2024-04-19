На трассе северо-западнее столицы идет снег

сегодня в 11:31

В 150 км северо-западнее Москвы заметили снег. О нем рассказали очевидцы, проезжающие на трассе M-11 в районе города Вышний Волочек (Тверская область), сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

В своем Telegram-канале синоптик отметил, что зона осадков в твердой фазе перемещается на север.

Ранее МЧС предупредило москвичей о неблагоприятной погоде.

В столице ожидаются ливни с грозами и сильный ветер. Жителей призывают проявить особую осторожность.