На территории Видновского перинатального центра впервые зацвел вишневый сад

В Ленинском городском округе на территории вокруг Видновского перинатального центра, несмотря на непогоду, впервые зацвел вишневый сад, который появился здесь год назад. 40 вишневых деревьев были высажены пациентами центра — молодой семьей Ваниных, в благодарность врачам за своих двоих малышей. Об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Несмотря на погодные условия, наши красавицы-вишни радуют сотрудников и пациенток пышным цветением. Надеемся, что скоро сможем продегустировать и вкус крупных и ароматных плодов, которые нам обещал владелец питомника», — сказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Селекционеры отмечают, что полноценно плодоносить вишня начнет только на четвертый год посадки. Но и после первого цветения несколько ягод тоже может быть.

«Очень символично, что среди молодых деревьев есть сорт „Кормилица“. Правда нашим мамам нельзя особо налегать на вишню, но в небольших количествах думаю, вреда не будет. Тем более что в этой ягодке немало полезных веществ», — поделилась заведующая родовым отделением Наталия Ермакова.

У всех гостей и жителей города есть возможность запечатлеть уникальность момента первого цветения вишни у Видновского перинатального центра. В Подмосковье вишня цветет примерно до середины мая.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.