На территории Подмосковья обитает 76 видов млекопитающих и более 300 видов птиц

22 мая во всем мире отмечается международный день биологического разнообразия, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году на основе рекомендации конференции сторон конвенции о биологическом разнообразии. В этот день Минэкологии Московской области вновь обращает внимание на важность сохранения редких видов и поддержания жизнеспособности экосистем региона. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

На территории Московской области обитает 76 видов млекопитающих, более 300 видов птиц, 11 видов земноводных, 7 видов пресмыкающихся и не менее 8 000 видов беспозвоночных. Ихтиофауна насчитывает свыше 50 видов рыб. Флора Московской области поражает своим богатством и разнообразием — здесь насчитывается около 2 000 видов.

«Богатое биоразнообразие Подмосковья, включающее в себя уникальные объекты флоры и фауны, является одним из ключевых показателей здоровья окружающей среды. Сохранение этого богатства — приоритетное направление работы Минэкологии. Мы активно работаем над созданием и расширением особо охраняемых природных территорий, устанавливаем их охранные зоны и проводим мониторинг животного и растительного мира», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ведомство ведет постоянный учет объектов природы, проводя ежегодные исследования для выявления новых мест обитания, а также произрастания редких видов. Результаты этих исследований необходимы для обновления Красной книги Московской области, в которую на сегодняшний день занесено 680 уникальных объектов флоры и фауны.

Красная книга Московской области представляет собой значимый источник информации, содержащий информацию о находящихся под угрозой исчезновения видах, включая:

378 таксонов животного мира: 20 видов млекопитающих, 69 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 4 вида земноводных, 1 вид круглоротых, 10 видов рыб, 1 вид кольчатых червей, 6 видов моллюсков, 262 таксона членистоногих (включая 247 таксонов насекомых);

275 объектов растительного мира: 206 видов сосудистых растений, 25 видов моховидных, 3 вида водорослей, 41 вид лишайников;

27 видов грибов.

«Сохранение биоразнообразия — это наша общая задача. Только бережное отношение к природе и ответственное поведение каждого из нас позволит сохранить уникальное природное наследие Подмосковья для будущих поколений», — заключил Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.