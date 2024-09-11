На территории Павловского Посада прошли игры Юных инспекторов движения

На территории Павловского Посада в рамках мероприятия «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции организовали игры для ребят команд ЮИД, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

ЮИДовцы Павлово-Посадского городского округа отвечали на сложные вопросы и успешно справились с заданием. Свои навыки безопасности дорожного движения школьники продемонстрировали на автогородке. После чего, каждая команда нарисовала на асфальте рисунок, посвященный тематике детского дорожно-транспортного травматизма.

Организаторами мероприятия выступили Управление образования администрации Павлово-Посадского городского округа, Отдел Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» и представители автошколы «Гедеон».

Целью данного мероприятия является повышение безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и привитие детям навыков безопасного поведения на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

.Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.