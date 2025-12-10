На территории парка «Бронницкий луг» работает резиденция Деда Мороза

В теплом сказочном домике вас ждут интересные локации:

Кабинет зимнего волшебника — место, где он занимается чтением детских писем. Волшебник разбирает их за большим столом, сортирует и ставит на каждое письмо свою фирменную печать.

Комната русских ремесел и традиций, где ребята смогут познакомиться с предметами старинного русского быта и народными традициями.

Гостиный зал — место теплых встреч, где можно сделать фото с Дедушкой Морозом и получить памятные сувениры из его рук.

В завершение мероприятия вы сможете насладиться чаепитием за столом, накрытым скатертью-самобранкой. Гости отведают угощения, которые приготовила им заботливая помощница Дедушки Мороза Хлопотуша. Интересно будет и детям, и взрослым!



Резиденция работает до 11 января включительно, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00.

Предварительная запись по телефону: 8-909-246-93-61. Вход свободный, 0+.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.