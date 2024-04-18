На территории Мытищ проходит оперативно‑профилактическое мероприятие «Улица»
На территории Мытищ проходит оперативно‑профилактическое мероприятие «Улица», передает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие направлено на профилактику административных правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка, снижение уровня преступности на улицах и иных общественных местах.
Имеющуюся информацию о фактах нарушения общественного порядка и общественной безопасности следует сообщать по телефонам: Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское +7 (498) 687-22-02 (круглосуточно).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.