На территории Мытищ открылось 3 новых сетевых магазина

В городском округе Мытищи распахнули свои двери для жителей и гостей региона 3 новых магазина. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Магазин правильного питания «ВкусВилл» открылся в Мытищах по адресу: ул. Мира, дом № 49. Он рассчитан на 5 рабочих мест, имеет общую площадь более 200 кв. метров, оборудован 1 стационарной кассой, 2 кассами самообслуживания.

Сеть магазинов «ВкусВилл» предлагает покупателям разнообразный ассортимент продуктов для вашего правильного питания вплоть до готовых блюд.

Также на территории городского округа в новом жилом комплексе ЖК «Мытищи Парк» открылся магазин парфюмерии, косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» по адресу: Мытищи, 1-й Стрелковый пер., дом № 3.

Общая площадь магазина 130,4 кв. метров, площадь торгового зала 118 кв. метров, количество сотрудников — 3, количество касс — 2, вход в магазин доступен для маломобильных групп населения.

18 апреля открылся сетевой магазин SMART по адресу: ул. Мира, дом № 26А.

Новый магазин рассчитан на 12 рабочих мест, имеет общую площадь более 1 900 кв. метров, оборудован 4 стационарными кассами, 4 кассами самообслуживания, пандусом для маломобильной группы населения, а также имеет собственную продукцию под маркой «Сладкая жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.