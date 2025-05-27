На территории лесничеств Подмосковья идут санитарно-оздоровительные мероприятия

На этой неделе работы проводятся на лесных участках на общей площади почти 420 га:

в Бородинском лесничестве (м.о. Можайский) рядом с автодорогой Уваровка-Тверь и деревней Ивакино (23,50 га);

в Виноградовском лесничестве (м.о. Раменский) рядом с деревней Панино (7,3 га);

в Волоколамском лесничестве (м.о. Шаховская) рядом с деревней Гордино (0, 001 га);

в Дмитровском лесничестве (г.о. Мытищи и м. о. Дмитровский) рядом с автодорогой Липино-Раменский, деревнями Аббакумово и Ближнево (38,9 га);

в Егорьевском лесничестве (м.о. Егорьевск) рядом с автодорогой Сазоново-СНТ «Чернолесье» (2,8 га);

в Звенигородском лесничестве (Одинцовский г. о.) — рядом с поселком ВНИИСОК, деревнями Зайцево, Шульгино, Рожновка (10,49 га);

в Истринском лесничестве (г.о. Истра и Красногорск) рядом с Новорижским шоссе в районе СНТ «Пульс», автодорогой Андреевское-Полевшина, г. Красногорск, деревнями Давыдково, Козино, Максимовка, Надеждино, Спирино, СНТ «Альбатрос» (191,06 га);

в Клинском лесничестве (г.о. Химки) рядом с г. Зеленоград (14,0 га);

в Луховицком лесничестве (м.о. Зарайск) рядом с деревней Чернево, слом Матыра, СНТ «Автомеханик», автодорогой Зарайск — Клин-Бельдин — М-5 Урал (18,2 га);

в Московском учебно-опытном (г.о. Пушкинский) рядом с деревнями Васюково, Грибово, Данилово, Левково, Черноземово, Якшино, поселками Ашукино, Правдинский и Росхмель (19,8 га);

в Наро-Фоминском лесничестве (г.о. Наро-Фоминский, Одинцовский и м. о. Можайский) рядом с деревнями Архангельское, Ляхово, Цыплино и СНТ «Молодежный» (37, 4 га);

в Ногинском лесничестве (г.о. Павловский Посад) рядом с ЦКАД (6,1 га);

в Подольском лесничестве (г.о. Подольск) рядом с г. Подольск (1,5 га);

в лесничестве «Русский лес» (городские округа Серпухов и Ступино) – вдоль автодороги А-108, поворотами кольцевой автомобильной дорогой А-108 на поселок Занарское лесничество, рядом с деревней Заворыкино (8,7 га);

в Сергиево-Посадском лесничестве (г.о. Сергиево-Посадский) рядом с поселком Лоза, селом Благовещенье/Западный объезд г. Сергиев Посад (19,1 га);

в Ступинском лесничестве (г.о. Ступино) рядом с автодорогой А-108 (4,5 га);

в Талдомском лесничестве (г.о. Талдомский) рядом с СНТ «Дружба» (2,0 га);