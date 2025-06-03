На территории лесничеств Подмосковья идут санитарно-оздоровительные мероприятия

сегодня в 09:20

По результатам лесопатологических обследований выполняются санитарно-оздоровительные мероприятия (СОМ), в том числе сплошные санитарные рубки (ССР). Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Этот вид СОМ назначается на участках с насаждениями, утратившими биологическую устойчивость, при невозможности сохранить их, оздоровив выборочными санитарными рубками.

Самые распространенные причины сплошных санитарных рубок — ликвидация очагов вредителей или последствий массовой гибели лесов, например, вследствие ветровала.

На участках, где проводятся ССР, выполняется очистка от порубочных остатков, подготовка почвы, а затем обязательное лесовосстановление по всей площади вырубленного участка.

На этой неделе работы проводятся на лесных участках на общей площади почти 19 га:

Пригородное лесничество (м.о. Егорьевск) рядом с д. Зиреево (1,3 га)

Можайское лесничество (Можайский м. о.) рядом с д. Малое Тесово (1,40 га)

Колоцкое лесничество (Можайский м. о.) рядом с СНТ «Солнечный -235» (4 га)

Глазовское лесничество (Можайский м. о.) рядом с д. Красновидово (0,40 га)

Глазовское лесничество (Можайский м. о.) рядом с СНТ «Красная поляна» (0,90 га)

Глазовское лесничество (Можайский м. о.) рядом с д. Бели (0,31 га)

Колоцкое лесничество (Можайский м. о.) рядом с а/д Бородино-Бобынино (0,40 га)

Шатурское лесничество (м.о. Шатура) рядом с д. Тархановская (6,8 га)

Судниковское лесничество (Волоколамский г. о.) рядом с д. Каменки (0,12 га)

Хотьковское лесничество (Сергиево-Посадский г. о.) рядом с д. Варавино (0,4 га)

Филатовское лесничество (м.о. Истра) рядом с д. Матвейково (1 га)

Новоиерусалимское лесничество (м.о. Истра) рядом с д. Рычково (0,5 га)

Дороховское лесничество (Рузский г. о.) рядом с д. Усадково (0,5 га)

Литвиновское лесничество (Наро-Фоминский г. о.) рядом с д. Таширово (0,8 га)

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.