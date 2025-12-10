На территории Ленинского округа откроются более 20 елочных базаров

В Ленинском городском округе откроются 23 елочных базара. Продажа новогодних елей и сосен стартует в середине декабря и продлится до 31 декабря. Об этом сообщает пресс‑служба администрации горокруга.

«Елочные базары функционируют на территории Ленинского городского округа с 2014 года. Все объекты будут обеспечены сертификатами качества и сопроводительными документами, подтверждающими законность заготовки, сортировку и соответствие елок требованиям реализации хвойной продукции», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

Точки продаж новогодних атрибутов разместятся в Видном, Развилке, Молоково, Совхозе имени Ленина, Лопатино, Боброво, Мисайлово, Битце, Горках Ленинских, Володарском, Мещерино и других населенных пунктах округа. Все официальные базары будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендбуком проекта «Зима в Подмосковье», что сделает выбор елки удобным и праздничным для жителей.

Стоимость деревьев будет зависеть от вида, размера и сорта: на базарах будут представлены как компактные модели для квартир, так и крупные экземпляры для частных домов и общественных пространств. Важно отметить, что законодательные требования продажи елок и сосен подразумевают наличие у продавца соответствующих документов от питомника, подтверждающих правомерность вырубки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.