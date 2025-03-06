На территории Егорьевска продолжается ликвидация последствий урагана «Эдгар»

Результатом последствий урагана «Эдгар», бушевавшего на юго-востоке Подмосковья в июне прошлого года, стало полное или частичное повреждение лесных насаждений на территории Юбилейного участкового лесничества Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На поврежденных ураганом лесных участках было проведено лесопатологическое обследование. Сотрудники Егорьевского филиала совместно с коллегами ближайших лесничеств ГАУ МО «Мособллес» — Шатурским, Ступинским, Луховицким — провели большую работу по отводу лесосек под санитарные рубки.

«После утверждения результатов лесопатологических обследований было принято решение о проведении на данных участках сплошных санитарных рубок на площади 50,1 и 193,6 га. В настоящее время рубкой пройдено 38,8 и 186,75 га территории лесного фонда и осуществляется сжигание порубочных остатков», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Сжигание порубочных остатков осуществляют шесть бригад с использованием лесохозяйственной техники.

Весной на вышедших из-под сплошных санитарных рубок площадях планируется подготовка почвы под искусственное лесовосстановление».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.