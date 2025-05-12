На территории Богородского округа открыли памятник павшим воинам в годы ВОВ

В канун празднования 80-летия Победы на территории Богородского округа произошло знаковое событие. В деревне Клюшниково состоялось торжественное открытие памятника войнам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие военный комиссар Богородского округа, Электростали и Черноголовки Михаил Борисов, председатель совета ветеранов Николай Огибалов, депутат БГО Евгений Секирин.

Надо отметить, что монумент был создан на денежные средства, собранные всеми жителями и старостой деревни. Инициатором идеи выступил один из местных жителей — Алексей Корягин.

«Уважаемые земляки, вы сделали большое дело! В Богородском округе насчитывается более семидесяти памятных мест. И сегодня открыли еще одно благодаря вам. Замечательно, что он расположен в таком красивом, живописном месте. Это еще раз подчеркивает всю важность подвига наших земляков. Они не зря проливали кровь, защищая жизнь будущих поколений и родную землю», — обратился к собравшимся Николай Огибалов. Как заметил депутат округа Евгений Секирин, сегодня вписана очередная, очень важная страница в летопись Богородского края.

Настоятель Тихвинского храма, иерей отец Сергий совершил чин освящения нового памятника павшим воинам.

На торжественном собрании поэты Богородского округа Елена Якушева-Сидорова и Елена Зяблева прочитали свои стихи на военную тему. Праздничное мероприятие завершилось русским чаепитием из самовара с домашними угощениями от местных жителей.

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