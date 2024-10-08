На территории АО «РПКБ» установили мемориал выдающимся руководителям организации

7 октября в Раменском в торжественной обстановке прошел митинг, посвященный открытию памятника основателю АО «РПКБ» С. В. Зеленкову и его последователям В. С. Магнусову и Г.И. Джанджгаве.

На церемонии присутствовали сотрудники и ветераны организации, а также приглашенные гости: руководитель Фонда содействия развитию науки, инноваций и технологий П. Д. Лыткин, почетный гражданин и бывший глава городского поселения Раменское В. Ф. Демин, Председатель Совета депутатов Раменского городского округа Ю. А. Ермаков и депутат А. Г. Акопян, генеральный директор ОАО «РПЗ» А. В. Чумаков, главный конструктор АО «РПКБ»В.В. Кавинский, председатель Совета ветеранов Раменского городского округа Н. Н. Желтухина и супруга Г. И. Джанджгавы.

С приветственным словом выступил генеральный директор АО «РПКБ» Сергей Вячеславович Анохин. Он подчеркнул, что знание своей истории является основой для будущего развития поколений, а признание и уважение труда великих конструкторов служит стимулом для дальнейшего роста организации. Также он добавил: «Для нас эта площадь, где сейчас расположен мемориал, станет местом объединения всего коллектива, которое будет вдохновлять нас на новые свершения».

В ходе мероприятия бывшие коллеги и близкие друзья выдающихся руководителей вспомнили их жизненный путь, отметили усердную работу ученых, которая внесла большой вклад в развитие оборонной промышленности России, и выразили благодарность сотрудникам АО «РПКБ» за трепетное отношение к истории предприятия и уважение к традициям. Кроме того, председатели Совета молодежи и Профсоюзной организации заложили капсулу времени, которую будущее поколение сможет открыть через 50 лет.

Бронзовый монумент — дань уважения великим людям за их добросовестный труд и стремление в развитии АО «РПКБ». Например, Серпион Вениаминович Зеленков вывел конструкторское бюро из состава Раменского приборостроительного завода, сделав его самостоятельным предприятием. Валерий Сергеевич Магнусов продолжил славные традиции своего предшественника и внес значительный вклад в исследования и разработку бортовых навигационных приборов, систем и комплексов для пилотируемых летательных аппаратов. Труды Гиви Ивлиановича Джанджгавы открыли новые горизонты в области автоматики и телемеханики. Благодаря его разработкам были созданы авиационные пилотажно-навигационные комплексы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.