На «Сырном фестивале» в Истре представили любимую коврижку Петра I
Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО
На гастрономическом «Сырном фестивале», который открылся в подмосковной Истре, презентовали рецепт коврижки, которую любил русский царь Петр I, передает корреспондент РИАМО.
Семья Бусаровых представила в рамках фестиваля проект о русской культуре и русской идентичности. Пекут в семье Бусаровых уже на протяжение пяти поколений.
«Мы восстанавливаем старые рецепты, члены семьи в нескольких поколениях занимаются пекарским делом, поэтому у нас много семейных рецептов. Их мы и представляем сегодня», — сказала Дарья Бусарова.
Рецепт любимой коврижки Петра I — самый древний, по которому пекут коврижки Бусаровы.
«Ее больше никто не делает. Это рецепт, который был придуман специально для Петра I, когда в Россию впервые привезли какао-бобы. Надо было новый продукт адаптировать, а в России очень любили коврижки, это самый старинный десерт, который даже старше пряника. Петру очень понравилась идея совместить эти продукты, так и появился свекольная коврижка», — сказала Бусарова.
В деревне Дубровское городского округа Истра в пятницу открылся большой гастрономический фестиваль фермерской продукции. В нем примут участие порядка 300 фермеров из более чем 50 регионов РФ. Также будут представлены около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. В фестивале примут участие и представители Республики Беларусь с новой линейкой гастрономической продукции. Фестиваль продлится до 4 августа.
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