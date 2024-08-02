На «Сырном фестивале» в Истре представили любимую коврижку Петра I

Семья Бусаровых представила в рамках фестиваля проект о русской культуре и русской идентичности. Пекут в семье Бусаровых уже на протяжение пяти поколений.

«Мы восстанавливаем старые рецепты, члены семьи в нескольких поколениях занимаются пекарским делом, поэтому у нас много семейных рецептов. Их мы и представляем сегодня», — сказала Дарья Бусарова.

Рецепт любимой коврижки Петра I — самый древний, по которому пекут коврижки Бусаровы.

«Ее больше никто не делает. Это рецепт, который был придуман специально для Петра I, когда в Россию впервые привезли какао-бобы. Надо было новый продукт адаптировать, а в России очень любили коврижки, это самый старинный десерт, который даже старше пряника. Петру очень понравилась идея совместить эти продукты, так и появился свекольная коврижка», — сказала Бусарова.

В деревне Дубровское городского округа Истра в пятницу открылся большой гастрономический фестиваль фермерской продукции. В нем примут участие порядка 300 фермеров из более чем 50 регионов РФ. Также будут представлены около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. В фестивале примут участие и представители Республики Беларусь с новой линейкой гастрономической продукции. Фестиваль продлится до 4 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.