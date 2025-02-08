На страже безопасности детей: в Мытищах прошло общегородское родительское собрание

Предупреждение правонарушений в подростковой среде и обеспечение безопасности детей стали главными темами общегородского родительского собрания. Мероприятие проходило в очном формате в школе № 10. Кроме того, оно транслировалось в других образовательных учреждениях округа. В нем приняли участие представители администрации Мытищ, управления образования, сотрудники полиции и пожарной службы, психологи, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основная цель собрания — рассказать родителям о проблемах, связанных с поведением детей, на что следует обратить внимание, чтобы оградить их от внешних угроз, снизить риски и исключить последствия в различных ситуациях.

Открывая встречу, начальник управления территориальной безопасности Светлана Фильченкова отметила, что обеспокоенность на всех уровнях вызывают трагические случаи — идет второй месяц года, а уже погиб подросток вблизи железнодорожного пути. Дети получают травмы и в ДТП, причем по итогам 2024 года из 11 происшествий лишь в 3 случаях — по вине водителей. Зачастую страдают несовершеннолетние из-за беспечности, пренебрегая элементарными правилами безопасности.

На данный момент очень актуальны в молодежной среде вопросы информационной безопасности и общения в социальных сетях. Участились случаи, когда подростки оказываются вовлечены в экстремистскую и террористическую деятельности посредством переписки в ТГ- каналах. Полицейские рассказали, как получение так называемых «быстрых денег» может обернуться сроком заключения. Уголовная ответственность в определенных случаях наступает с 14 лет. Как пример — сообщение о ложном взрывном устройстве.

Обратили внимание родителей и на то, как распознать суицидальное настроение у ребенка. Психолог описала признаки поведения, дала подробные рекомендации, как вести себя в такой ситуации взрослым.

На собрании также озвучены меры профилактики пожарной безопасности, предупреждения несчастных случаев на воде — родителям напомнили, что по номеру 112 можно вызвать экстренную службу помощи в любое время суток.

«Собрание прошло продуктивно. Взрослые активны, чувствуется их встревоженность за детей. Главный вывод, который мы сделали — у нас давно не проводилось таких системных мероприятий и не велось откровенных разговоров. Запрос у родителей очень большой. В течение февраля вместе со школами будем выявлять проблемы, а уже в марте — проводить встречи по запросам локально, где это необходимо», — подвела итоги общегородского собрания Светлана Фильченкова.

Уважаемые родители! Если вас тревожит поведение ребенка или его окружение, вам необходима консультация специалиста, в нашем округе работают «горячие линии». Звоните по телефонам:

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав — 8 (495) 586 11 09;

«Ребенок в опасности» — 8 (985) 858-38-77;

Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и родителей — 8 (800) 200-01-22;

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Мытищинский» — 8 (495) 582-01-12, 8 (985) 613-48-11;

наркологическое диспансерное отделение (подростковый кабинет) — 8 (495) 582-67-82.

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