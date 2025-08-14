На Ставрополье священник объяснил истоки праздника Медового Спаса

В середине августа жители Ставрополья, исповедующие православие, встречают первый из трех Спасов — Медовый, который приходится на 14-е число. По словам священнослужителя Иоанна Шелудько из михайловского храма Архистратига Михаила, это народное название не вполне соответствует христианскому пониманию праздника, пишет «Победа 26» .

Как пояснил священник, термин «Спас» является одним из имен Бога и означает «Спаситель». Обычай освящать мед возник в эпоху, когда земледелие составляло основу жизненного уклада населения.

Традиция освящения меда на августовский праздник имеет глубокие исторические корни. Изначально она была связана с пчеловодами, которые к концу лета собирали последний урожай меда и приносили его в храм с благодарностью. При этом современная практика покупки магазинного меда для освящения не соответствует историческому смыслу обряда, так как раньше мед приносили именно пчеловоды.

Церковный праздник, во время которого происходит освящение меда, официально называется «Изнесение Честных Древ Креста Господня». История этого дня связана с Византией, где в августе часто распространялись эпидемии. В столице империи — Константинополе — сформировалась традиция проводить 1 августа крестный ход с древом Креста Господня по городским улицам. Богослужения в честь Креста затем продолжались на протяжении всего месяца в различных храмах.

Священнослужитель отметил, что византийская традиция богослужений в честь Животворящего Креста со временем укоренилась и в России, которая считается наследницей Византии. По его словам, эти церемонии, включающие торжественное вынесение креста из алтаря, символизируют непоколебимую веру людей в Бога.

14 августа также начинается Успенский пост. Этот пост, завершающийся 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы, является самым коротким в году, но по строгости почти не уступает Великому посту.