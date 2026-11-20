На Ставрополье к зиме установили более 3 тыс подкормочных площадок для животных

На Ставрополье к зиме установили более 3 тыс. подкормочных площадок для диких животных и птиц, сообщает «Победа 26» со ссылкой на краевое минприроды.

В крае также подготовили около 500 галечников. На подкормочные площадки привезут сено, комбикорм, зерновые смеси и минеральные подкормки.

Кроме того, специалисты установят солонцы для зайцев-русаков, фазанов и серых куропаток. В заказниках «Русский лес» и «Александровский» к кормушкам чаще всего приходят пятнистые олени и косули. Соли особенно важны для роста их костей и рогов.

«Конечно, зимы у нас не такие суровые, как в других регионах, но тоже бывают периоды, когда выпадает обильный снег и без помощи человека животным и птицам трудно прокормиться», — подчеркнул исполняющий обязанности главы краевого министерства природных ресурсов Сергей Измалков.

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