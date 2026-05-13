На станции Расторгуево в Ленинском округе прошел рейд по безопасности

Профилактический рейд «Сохрани себе жизнь» прошел 10 мая на платформе Расторгуево Павелецкого направления в Ленинском округе Подмосковья. Специалисты проверили инфраструктуру и напомнили пассажирам о правилах безопасности на железной дороге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рейде участвовали сотрудники администрации округа, представители линейного отдела полиции, инспектор ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция» и представитель АО «Центральная пригородная пассажирская компания». Они осмотрели объекты железнодорожной инфраструктуры и провели с пассажирами разъяснительные беседы.

«Мы регулярно проводим профилактические дежурства и совместные рейды с перевозчиком, в рамках которых ведется информационно-разъяснительная работа с пассажирами. Анализ несчастных случаев показывает, что основными причинами травматизма на железнодорожной инфраструктуре остаются невнимательность и пренебрежение элементарными правилами безопасности. Важно переходить пути только в установленных местах и сохранять повышенную осторожность, поскольку поезд не может быстро остановиться, как автомобиль», — отметил начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

Участникам акции напомнили о необходимости соблюдать сигналы и разметку, быть внимательными на платформах и вблизи путей. Отдельное внимание уделили профилактической работе с несовершеннолетними. В администрации подчеркнули, что железная дорога относится к объектам повышенной опасности: тормозной путь электропоезда при скорости 60 км/ч достигает 200 метров, а грузового состава — около 1000 метров. Пассажирам вручили тематические памятки с правилами личной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.