На станции МЦД «Лобня» обновили ступени

сегодня в 15:55

В Лобне продолжается ремонт пешеходного моста на одноименной станции МЦД. Специалисты завершили монтаж ступенек, передает пресс-служба администрации городского округа.

На одном из сходов в сторону микрорайона Восточный устанавливают направляющие.

Также на объекте меняют освещение и монтируют вентиляцию. На пешеходной части моста оборудуют витражи.

Через две недели ожидается поставка необходимых деталей для замены перил. Работы начнутся сразу после их получения.

Закончить ремонт лобненского моста подрядчик планирует до конца сентября. Это временное решение для безопасности и комфорта пассажиров. В дальнейшем в районе МЦД будет построен современный конкорс. Сейчас идет разработка проекта. В 1 квартале 2025 года он будет передан в государственную экспертизу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.