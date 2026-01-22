сегодня в 13:47

На спортивных объектах Истры расчищают снег на территориях с помощью техники

На спортивных объектах Истры обеспечивают содержание территорий в зимний период, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На спортивных объектах муниципального округа Истра работы по уборке снега и содержанию территорий ведутся на постоянной основе — по мере выпадения осадков и изменения погодных условий. Это позволяет обеспечивать безопасный доступ к спортивным объектам и бесперебойную работу учреждений.

Так, по итогам обильных снегопадов начала января технические службы спорткомплексов выполнили комплексную очистку территорий с привлечением всего технического состава и тяжелой техники: было задействовано 5 тракторов и 10 единиц спецтехники.

Дополнительно подрядные организации провели очистку кровель от снега и наледи. Работы выполнены на общей площади порядка 7 000 кв. метров, с территорий спортивных объектов вывезено около 300 куб. метров снега.

Работы охватили ключевые спортивные объекты округа, включая спортивный комплекс «Арена-Истра», Павло-Слободский спортивно-досуговый комплекс, стадион «Глебовец», а также спортивные комплексы «Гучково» и «Ермолинский».

