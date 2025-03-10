На совещании с главой Долгопрудного обсудили содержание территорий и работу УК

Началось совещание с приятной церемонии. Знаком отличия главы округа Долгопрудный «За трудовое отличие» были награждены сотрудники Центральной аэрологической обсерватории Вера Журавлева и Александр Куминов.

Далее обсудили содержание территорий вокруг строительных площадок города. Грязь, мусор, сопровождающие любую крупную стройку, не должны выходить за пределы строительного городка. Глава округа поручил на этой неделе провести мониторинг всех территорий, прилегающих к строительным объектам. В случае выявления нарушений последует обращение в надзорные органы.

В последнее время большое число жалоб поступает на работу управляющей компании «Долмастер». В министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору ругиона будет направлено письмо для рассмотрения деятельности компании и в случае необходимости применения к ней соответствующих мер.

На совещании обсуждалось внедрение в Подмосковье систем электронного голосования при проведении общих собраний собственников (ОСС) в многоквартирных домах на портале «ГИС ЖКХ». Планируется, что в Долгопрудном для жителей микрорайонов будет организовано обучение порядку проведения ОСС на портале.

Продолжается Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ). Она проводится по 24 предметам и включает в себя четыре этапа. В этом учебном году в школьном этапе ВсОШ приняли участие 10 373 учащихся Долгопрудного. Из них на муниципальный этап прошел 2091 человек. В региональном этапе приняли участие 293 школьника города. Результаты этого тура подведены еще не по всем предметам, но уже известно, что в Долгопрудном 72 призера и 26 победителей! Окончательные итоги будут известны в конце марта.

В рамках совещания были рассмотрены и другие вопросы. О своей работе отчитались все службы города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.