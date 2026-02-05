На Солнце в среду зафиксировали 20 вспышек

Ученые в среду зарегистрировали на Солнце одну вспышку максимального класса, 12 мощных вспышек класса М и семь обычных вспышек класса С, сообщает РИА Новости .

«Список солнечных вспышек за 4 февраля 2026 года. Полное число — 20 вспышек. С-класс — семь. М-класс — 12. X-класс — одна», — отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о новой мощной вспышке класса Х на Солнце, второй по величине в 2026 году.

Эта вспышка стала пятой в текущем году, получившей классификацию Х. Наиболее интенсивная вспышка была зафиксирована в понедельник и оценена в Х8.1.

