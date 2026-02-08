На Солнце произошли две вспышки предпоследнего класса мощности

В воскресенье ученые зафиксировали на Солнце две вспышки предпоследнего класса мощности, сообщает ТАСС со ссылкой на ФГБУ «ИПГ».

Первый взрыв произошел в 14:18 по московскому времени. Вспышка M1.8 образовалась в группе пятен 4366 (N17W47). Она длилась около 8 минут.

Вторая вспышка зафиксирована в 14:43 по московскому времени. Она «родилась» в группе пятен 4358 (N16W87). Это была вспышка мощностью M1.7 и продолжительностью 28 минут.

Вспышки на Солнце обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака, достигнув Земли, могут вызвать магнитные бури.

Вспышки на Солнце в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M и X. 5 февраля на Солнце произошло сразу 20 вспышек. Одна — максимального класса, 12 — класса M, а также семь обычных вспышек класса С.

