На севере столицы благоустроят парк «Савеловский»

На севере Москвы стартовали работы по комплексному благоустройству парка «Савеловский», расположенного со стороны Петровско-Разумовского проезда, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Территория парка поделена на зону для детей с площадками, летнюю эстраду и тихую зону со скамейками.

В рамках благоустройства обустроят территорию парка и позаботятся о его инфраструктуре. Специалисты демонтировали покрытия дорожек и площадок, а также убрали устаревшее игровое и спортивное оборудование.

Помимо этого, в парке появится новая дорожно-тропиночная сеть. Также там модернизируют систему освещения.

На аллее возле главного входа повесят подвесные качели. В глубине парка, у фонтана, обустроят площадку для игры в баскетбол и волейбол, а еще площадку с тренажерами. Справа от главного входа установят большую игровую зону с качелями, песочницей, горками, батутами и другими элементами.

В парке организуют дополнительное озеленение.