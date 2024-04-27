На сельскохозяйственных рынках Подмосковья начался сезон продажи саженцев

На рынках и ярмарках Подмосковья, а также в сетевых магазинах каждый желающий может приобрести растения для сада и огорода. Представлены разнообразные сорта плодовых деревьев, кустарников, ягодных культур и декоративных растений, которые помогут создать уютное и красивое зеленое пространство вокруг дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Всего в Подмосковье работает 43 сельхозрынка. На них можно найти продукцию от региональных фермеров, ремесленные изделия, мясные и рыбные деликатесы, вкусную выпечку, все для сада и огорода, овощи, фрукты, а также саженцы огородных и садовых растений.

Профессиональные продавцы и консультанты помогут сделать правильный выбор и дадут советы по уходу за растениями.

Так, на рынке «Южный» в Подольске начался сезон продажи саженцев растений. Рынок работает с 9:00 до 20:00 и находится по адресу: Подольск, ул. Комсомольская, дом 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.