На рыболовном фестивале подольчане поймали рыбу весом 1 кг

В Подольске прошел традиционный июльский фестиваль Климовского рыболовного клуба по ловле на донные снасти «Сосновка-2024». В нем приняли участие 14 горожан, передает пресс-служба администрации городского округа.

В общей сложности участники поймали почти три с половиной килограмма рыбы — уклейки, плотвички и один подлещик.

Результаты соревнований:

Первое место — Алексей Гамарь (вес улова — 1 065 грамм);

Второе место — Александр Митрошин (вес улова — 940 грамм);

Третье место — Алексей Малыхин (вес улова — 665 грамм).

Призерам вручили медали и кубки от комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск.

Подробные мероприятия проходят на территории городского округа на регулярной основе и приурочены к значимым датам, праздникам и проходят в соответствии с законом.

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