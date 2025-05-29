На реке Яуза в Мытищах провели мониторинг зоны проживания лебедей

В рамках партийного проекта «Защита животного мира» местный координатор проекта, член политического совета партии «Единая Россия» Константин Кузовков совместно с активистами «Молодой гвардии» провели мониторинг зоны проживания лебедей на реке Яуза в мытищинском парке Мира. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие было направлено на оценку состояния природной среды и условий обитания этих красивых водоплавающих птиц.

В ходе мониторинга участники отметили благополучие популяции лебедей, зафиксировали их численность и проверили состояние окружающей среды, уделяя особое внимание чистоте прибрежной зоны и возможным угрозам для животных.

«Природа — наш общий дом, и мы обязаны беречь его для будущих поколений. Продолжим работу в этом направлении и будем способствовать сохранению красоты и богатства нашего городского округа», — сказал Константин Кузовков.

Активисты подчеркнули важность сохранения природных экосистем и поддержки местных животных, а также решили продолжать такие мероприятия для мониторинга и защиты животных в нашем городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.