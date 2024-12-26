На регпортале торгов создали раздел о механизмах работы конкурентных процедур

В преддверии Нового года комитет по конкурентной политике подготовил информационное издание «#КонкуренТЕАМ Люди. Бизнес. Технологии», в котором собраны актуальные и полезные материалы, охватывающие широкий спектр тем не только о развитии конкурентной политики, но и смежных областей. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Подводятся «цифровые» итоги года, даны комментарии о современных сервисах и системах, которые могут быть полезны как для граждан, так и для представителей бизнеса.

В этом зимнем номере подробно рассказывается о новом разделе регионального единого портала торгов ЕАСУЗ — «Развивайся с нами!».

«Единый портал торгов Московской области уже долгое время позволяет следить за всеми актуальными закупочными процедурами и торгами в регионе. Но одной только возможности мониторинга рынка недостаточно: возникает необходимость разобраться в методологической стороне вопроса. Именно поэтому мы задумались о создании нового раздела, который помогал бы найти интересующую информацию о механизмах работы конкурентных процедур, и создали его», — сообщает пресс-служба ведомства.

Раздел «Развивайся с нами!» призван стать помощником как для новичков, так и для более опытных пользователей и специалистов различных сфер деятельности. Например, граждане, ранее не сталкивавшиеся с вопросами земельно-имущественных торгов или государственных закупок, при помощи материалов, доступных в разделе, могут первично ознакомиться и составить для себя общее представление о возможностях, особенностях и требованиях в рамках интересующего их направления, а впоследствии — приступить к более глубокому ознакомлению со специфичными вопросами.

Опытные пользователи, уже имеющие представление об общих принципах, в свою очередь, смогут найти для себя ответы на более узкие вопросы.

В разделе представлены статьи, посвященные различным направлениям: земельно-имущественные торги, закупки по № 44-ФЗ, закупки по № 223-ФЗ, а также обучающие курсы различной специфики: от обзорных (например курс «Государственные закупки — просто о сложном!») до вполне специальных (курс «Введение в электронный магазин Московской области»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.