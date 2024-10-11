На регпортале расскажут, требуется ли объекту согласование архитектурного облика

Государственная услуга о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области (АГО) доступна в электронном виде с 2017 года и постоянно модернизируется, становится удобнее для заявителей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Так, в октябре этого года переработана интерактивная форма заявления на портале госуслуг Московской области, внедрены вспомогательные сервисы, которые в режиме онлайн определяют необходимость согласования АГО для каждого конкретного объекта, а в случае отсутствия такой необходимости — выдают соответствующую справочную информацию.

«Несмотря на отсутствие необходимости в согласовании АГО для ряда объектов, некоторые заявители перестраховываются и обращаются за услугой, чтобы получить официальное тому подтверждение. Благодаря новым сервисам, интегрированным в услугу о согласовании АГО, подтверждение теперь можно получить в режиме онлайн — без ожидания ответа от ведомства, что существенно экономит время заявителя», — прокомментировала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Для использования сервиса заполните поля заявления, далее нажмите кнопку «проверить», сервис автоматически определит нужно ли согласование АГО в конкретном случае. Если согласование АГО не требуется, отдельной кнопкой можно будет скачать подтверждающую это справочную информацию.

Следует отметить, что на федеральном уровне определен перечень объектов, для которых согласование АГО не требуется. Указанный перечень объектов расширен распоряжением Мособлархитектуры от 01.09.2023 № 29РВ-494. Так, согласование АГО не требуется для объектов индивидуального жилищного строительства, индивидуальных гаражей, автозаправочных станций, линейных объектов и др.

В качестве дополнительной временной меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности до 20 декабря 2024 года продлена действующая мера для объектов капитального строительства нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. м, согласование АГО для них не требуется. Исключение составляют объекты социального обслуживания: здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие, религиозное назначение, физическая культура и спорт.

Полный перечень случаев, при которых получение АГО не требуется, опубликован на сайте Мособлархитектуры.

Государственная услуга по выдаче свидетельств о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства действует на территории Подмосковья с 2015 года и доступна онлайн на РПГУ МО по ссылке.

Срок предоставления услуги составляет не более 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.