На регпортале Подмосковья подали более 3,8 тыс онлайн-заявок на регистрацию питомцев

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 3,8 тыс. заявлений на регистрацию домашних животных. При подаче заявления можно также записаться в ветклинику. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Сервис «Регистрация домашних животных» доступен на региональном портале в разделе «Домашние животные», а также в мобильном приложении Добродел. Регистрировать нужно собак любой породы старше 3-х месяцев. По желанию поставить на учет можно также кошек и других домашних животных. При этом владелец должен иметь прописку по месту жительства в Московской области.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, в онлайн-форме указать свои данные и информацию о животном, а также прикрепить фото питомца и (при наличии) его ветеринарный паспорт.

Заявитель будет автоматически перенаправлен на онлайн-сервис записи в ветеринарную клинику. При посещении врача, специалист проведет осмотр питомца и установит электронный чип (если его еще нет). Консультация бесплатна, оплачивается только установка чипа.

В рамках цифрового сервиса можно также внести изменения в регистрационные данные домашнего животного, а также удалить сведения о регистрации, например, в случае его смерти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.