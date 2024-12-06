На регпортале Подмосковья можно оформить справки из военкомата онлайн

На портале госуслуг Подмосковья получить справки из военкомата можно комплексно. Для этого достаточно заполнить одну заявку, указать нужные справки и отправить ее, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Справки военного комиссариата необходимы для оформления пенсий, пособий и других льгот. Их могут запрашивать как действующие и бывшие военнослужащие, так и члены их семей.

«Комплекс услуг по оформлению и выдаче справок военных комиссариатов» доступен на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Справки». Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму: выбрать нужный военкомат, отметить нужные справки, указать свою категорию и приложить необходимые документы.

Ответ придет в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.