На региональном форуме представили проект образовательной настольной игры педагога из Реутова

Педагогические разработки Реутова получили признание на областном уровне. Советник директора по воспитанию школы № 6 Татьяна Дымарчук успешно представила свои авторские методики на региональном форуме классных руководителей Московской области, который прошел на базе Корпоративного университета развития образования. В рамках интерактивной выставки педагог из Реутова поделилась с коллегами уникальным опытом использования игровых технологий в образовательной и воспитательной работе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Татьяна Дымарчук презентовала свой стенд под названием «КЛАССный маршрут», в центре которого была познавательная настольная игра «Мое Подмосковье». Данная разработка призвана помочь учащимся в увлекательной форме познакомиться с историей, культурой и достопримечательностями своего региона. Как отметила автор, игра является ценным инструментом в туристско-краеведческой деятельности классного руководителя. Эта игра стала логичным продолжением ранее созданного и успешно апробированного проекта — настольной игры «Реутов. В поисках исторических сокровищ», посвященной родному городу.

В ходе своего выступления педагог не только рассказала о концепции игр, но и поделилась практическими советами по их применению в работе с классом, включая различные интерактивные форматы и активности. Участники форума смогли лично оценить разработку, приняв участие в демонстрационной игре и викторине. В качестве памятного сувенира каждый получил открытку с изображением символа Реутова — Колокола «Реут», созданную жительницей города Анной Лосниковой. Примечательно, что данная открытка является неотъемлемой частью настольной игры о Реутове.

Такие инициативы демонстрируют высокий профессиональный уровень педагогов наукограда и вносят ценный вклад в развитие образовательных практик во всем регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.