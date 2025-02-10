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На работу в Чехове приняли более 70 педагогов с начала года

Глава Чехова Михаил Собакин принял участие на заседании круглого стола и отметил, что одной из задач, поставленных губернатором Андреем Воробьевым, остается привлечение педагогов в школы округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

С начала нового учебного года в образовательные заведения были трудоустроены 72 педагога, из них 62 учителя дефицитных специальностей: физика, биология, математика, русский язык и литература, информатика, химия и учитель начальных классов.

На данный момент в школах Чехова существует дефицит пяти учителей-предметников: 4-х преподавателей математики и одного по русскому языку и литературе.

Тему привлечения педагогов и меры поддержки молодых специалистов глава Чехова обсудил вместе с представителями управления образования, директорами и учителями школ.

Для поиска учителей директора выезжают в ВУЗы, используют интернет-платформу «Центр развития карьеры», а также самостоятельно размещают вакансии на школьных ресурсах. Только за прошлый год директора самостоятельно привлекли 68 педагогов.

Помимо этого, продолжается работа в части обучения по целевым программам. После обучения уже вернулись 8 человек. Еще 11 продолжают учебу.

«В этом году готовы выдать еще 11 путевок на обучение. Хорошим подспорьем для привлечения учителей является разрешение студентам начиная с 3-го курса работать в школах», — отметил Михаил Собакин.

По инициативе губернатора в Подмосковье реализуются ряд мер поддержки, благодаря которым 82 чеховских педагога получают ежемесячную доплату в 30 тыс. рублей для компенсации аренды жилья; 9 педагогов стали участниками программы «Социальная ипотека». Муниципальную поддержку получают 89 учителей.

На мероприятии директора, молодые педагоги, представители учебно-методического центра и профсоюза работников образования поделились своим опытом, знаниями, методиками, а также видением дальнейшего развития системы образования округа. Многое из практик уже тиражировано как в муниципальные школы, так и на все Подмосковье.

Одной из основных задач — попадание всех школ округа в топ-500 Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.