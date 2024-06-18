На пугачевской плотине в округе Шаховская идут работы по устройству настила

В текущем году в г. о. Шаховская завершится благоустройство Пугачевской плотины. Работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 6 набережных в Московской области. Все предстоящие работы на объектах мы планируем завершить до конца октября 2024 года» — рассказал Михаил Хайкин.

Площадь будущего объекта составить 1,7 га. В рамках благоустройства запланировано обустроить пирс, плотину, детскую и спортивную площадки. На территории также появятся пункт проката, трибуны, беседки и теневые зоны. Будут выполнены работы по озеленению пространства. Для дополнительной безопасности установят новое освещение и системы видеонаблюдения.

«Нашей главной задачей в этом проекте стоит решить вопрос функциональности территории набережной для граждан всех возрастов в любое время года. Также мы организуем вместительную общественную парковку», — сказал Хайкин.

Работы по благоустройству набережной планируют завершить в июле 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.