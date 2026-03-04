сегодня в 18:04

На проспекте Мира в Химках проводят ямочный ремонт

4 марта в Химках продолжают приводить в порядок дорожное покрытие на проспекте Мира. Проблемные зоны устраняют на участке моста через железнодорожные пути, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Накануне специалисты выполнили подсыпку асфальтобетонной крошкой. Эта мера позволила выровнять покрытие и сделать проезд безопаснее.

Сегодня специалисты проводят на участке ямочный ремонт по технологии литого асфальта. Такой метод подходит для текущих погодных условий, обеспечивает прочное и износостойкое покрытие.

Работы организованы поэтапно, чтобы снизить нагрузку на движение и сократить возможные неудобства для автомобилистов.

