На проспекте Борзова в Шатуре устанавливают новогоднюю иллюминацию

В Шатуре продолжается подготовка к новогодним праздникам. На проспекте Борзова устанавливают новогоднюю иллюминацию на столбах освещения, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Работы по украшению улицы проводит служба дорожного хозяйства и благоустройства. Для монтажа электрических гирлянд задействована автовышка.

Ожидается, что проспект Борзова в зимнее время будет радовать шатурян и станет ещё одним приятным местом для прогулок. По словам специалистов, иллюминация будет ярким акцентом в городском оформлении, создавая волшебное настроение для жителей и гостей Шатуры.

В отделе благоустройства сообщили, что праздничные огни и новогодняя иллюминация появятся в скором времени на главных улицах и общественных пространствах города.

Городские службы призывают жителей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам в процессе установки освещения. Все работы планируется завершить в короткие сроки, чтобы Шатура встретила Новый год в нарядном оформлении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.