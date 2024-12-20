На проспекте Борзова в Шатуре устанавливают новогоднюю иллюминацию
Фото - © Администрация Городского округа Шатура
В Шатуре продолжается подготовка к новогодним праздникам. На проспекте Борзова устанавливают новогоднюю иллюминацию на столбах освещения, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Работы по украшению улицы проводит служба дорожного хозяйства и благоустройства. Для монтажа электрических гирлянд задействована автовышка.
Ожидается, что проспект Борзова в зимнее время будет радовать шатурян и станет ещё одним приятным местом для прогулок. По словам специалистов, иллюминация будет ярким акцентом в городском оформлении, создавая волшебное настроение для жителей и гостей Шатуры.
В отделе благоустройства сообщили, что праздничные огни и новогодняя иллюминация появятся в скором времени на главных улицах и общественных пространствах города.
Городские службы призывают жителей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам в процессе установки освещения. Все работы планируется завершить в короткие сроки, чтобы Шатура встретила Новый год в нарядном оформлении.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.
«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.